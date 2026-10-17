Hong Kong Sixes के लिए भुवनेश्वर कुमार के रिप्लेसमेंट का ऐलान, जानें कौन हैं राजस्थान के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया

Kulwant Khejroliya replaces Bhuvneshwar Kumar: हांगकांग सिक्सेस 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेलेक्‍टर्स ने भुवनेश्‍वर कुमार के रिप्‍लेसमेंट की घोषणा कर दी है। उनकी जगह भारतीय टीम में राजस्‍थान के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को शामिल किया गया है। वहीं, इस टूर्नामेंट में अब भारतीय टीम की कप्तानी ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या करते नजर आएंगे। पहले इस टीम की कमान भुवनेश्वर को सौंपी गई थी, लेकिन वह 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड दौरे पर होंगे। जहां वह भारतीय टी20 टीम का प्रतिनिधित्‍व करेंगे।