17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IPL 2027 के लिए DC के कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव, श्रीलंकाई दिग्गज चमिंडा वास बने नए पेस बॉलिंग कोच

Chaminda Vaas joins DC as fast bowling coach: श्रीलंकाई दिग्‍गज पूर्व तेज गेंदबाज IPL 2027 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स फ्रैंचाइजी के फास्‍ट बॉलिंग कोच होंगे। इसकी जानकारी डीसी ने ट्वीट के माध्‍यम से दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2026

Chaminda Vaas joins DC as fast bowling coach

श्रीलंकाई पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास। (फाइल फोटो सोर्स: cricbuzz)

Chaminda Vaas joins DC as fast bowling coach for IPL 2027: दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC) फ्रेंचाइजी अगले आईपीएल (IPL) सीजन से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पेस बॉलिंग कोच होंगे। बता दें कि श्रीलंका के दिग्गज वास ने कई बार श्रीलंका की पुरुष टीम और श्रीलंका क्रिकेट एकेडमी के साथ कोचिंग के तौर पर काम किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड और आयरलैंड टीमों के साथ कंसल्टिंग के तौर पर भी काम किया है। साथ ही अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीग में कोचिंग रोल भी निभाए हैं। फ्रैंचाइजी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से ट्वीट करके दी है।

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली संभालेंगे हेड कोच का पद

डीसी अब पूरी तरह से एक नया कोचिंग सेटअप बना रही है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हेड कोच का पद संभालेंगे। गांगुली ने इस साल की शुरुआत में एसए20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच के तौर पर काम कर चुके हैं, जो एक कोच के तौर पर उनकी पहली कोशिश थी और वह विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में डीसी टीम के साथ भी शामिल थे। उनके अलावा यह भी उम्मीद है कि भारत के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा फ्रेंचाइजी के स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल होंगे। मिश्रा के लिए पिछले साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा के बाद यह उनका पहला कोचिंग कार्यकाल होगा।

भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह बैटिंग कोच

फ्रैंचाइजी ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को अपना बैटिंग कोच बनाने की भी घोषणा की है। युवराज ने भारत के लिए वनडे और टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। वह भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह के मेंटर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऋषभ पंत और संजू सैमसन के साथ भी काम किया है।

यह बड़ा बदलाव तब हुआ है, जब एक बड़ी ट्रेड डील हुई, जिसमें पूर्व कप्तान ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में वापस आए और बदले में बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

17 Oct 2026 10:02 am

Published on:

17 Oct 2026 09:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2027 के लिए DC के कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव, श्रीलंकाई दिग्गज चमिंडा वास बने नए पेस बॉलिंग कोच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

20 साल की निकी प्रसाद ने दीप्ति शर्मा के साथ बल्ले से मचाया धमाल, डेब्यू मैच में ही लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी

Ind W vs Zim W, Niki Prasad,
क्रिकेट

BCCI ने रवींद्र जडेजा और यशस्‍वी जायसवाल समेत इन 4 प्‍लेयर्स को किया पूरी तरह इग्नोर, 3 थे वेस्टइंडीज ODI सीरीज का हिस्सा

Team India, IND vs NZ,
क्रिकेट

IND-W vs ZIM-W: दीप्ति शर्मा अर्धशतक से चूकीं, भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया

ind vs zim 1st T20I
क्रिकेट

वेस्टइंडीज के सामने भारतीय गेंदबाज क्यों है बेबस? 5वें टी-20I मैच से पहले बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल का आया बयान

morne morkel latest update
क्रिकेट

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को नहीं मिली जगह

India Mens Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.