IPL 2027 के लिए DC के कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव, श्रीलंकाई दिग्गज चमिंडा वास बने नए पेस बॉलिंग कोच

Chaminda Vaas joins DC as fast bowling coach for IPL 2027: दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC) फ्रेंचाइजी अगले आईपीएल (IPL) सीजन से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर रही है। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पेस बॉलिंग कोच होंगे। बता दें कि श्रीलंका के दिग्गज वास ने कई बार श्रीलंका की पुरुष टीम और श्रीलंका क्रिकेट एकेडमी के साथ कोचिंग के तौर पर काम किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड और आयरलैंड टीमों के साथ कंसल्टिंग के तौर पर भी काम किया है। साथ ही अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीग में कोचिंग रोल भी निभाए हैं। फ्रैंचाइजी ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से ट्वीट करके दी है।