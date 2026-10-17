IND vs WI 5th T20I: देरी से शुरू होगा 5वां टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला, बेंगलुरु में बारिश

भारतीय क्रिकेट टीम 2019 के बाद से घरेलू सरजमीं पर कोई टी-20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं हारी है। इस दौरान भारत ने 19 टी-20I सीरीज खेली हैं, जिनमें से 17 में जीत दर्ज की है और 2 सीरीज ड्रॉ रही हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम 2002 के बाद भारत में किसी भी प्रारूप में द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत सकी है।