IND vs WI 5th T20I: आज शाई होप के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 25 रन बनाते ही बदल देंगे टी20 क्रिकेट का इतिहास

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। (Photo- IANS)
India vs West Indies 5th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शाई होप के सामने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में खेली गई सात टी20 मैचों की सीरीज में 285 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था।
शाई होप भारत के खिलाफ अब तक दो शतक और एक अर्धशतकीय पारी की बदौलत 261 रन बना चुके हैं। उनका औसत 130 से ज्यादा का रहा है, जबकि इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 190 का रहा है। अगर शाई होप बेंगलुरु टी20 में सिर्फ 25 रन बना देते हैं, तो वह टी20 क्रिकेट का इतिहास बदल देंगे। वह एक द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। हालांकि, पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शाई होप पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम था, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 80 की औसत से 242 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 231 रन बनाए थे।
विराट कोहली का यह रिकॉर्ड भी ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ समाप्त हुई टी20 सीरीज में सिर्फ तीन मुकाबलों में 238 रन बनाकर इस सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस दौरान उनका औसत करीब 80 का रहा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज ने जीता था। इसके बाद तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि, चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब सीरीज बराबरी पर है और बेंगलुरु में होने वाला पांचवां मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम सीरीज अपने नाम करेगी।
|बल्लेबाज
|टीम
|विरोधी टीम
|सीरीज में रन
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|285
|शाई होप
|वेस्टइंडीज
|भारत
|261*
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|न्यूजीलैंड
|242
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|238
|विराट कोहली
|भारत
|इंग्लैंड
|231
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