IND vs WI 5th T20 Update: बेंगलुरु में है दुनिया का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन जानें कब तक इंतजार करेंगे अंपायर्स

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक 18 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें सात मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि नौ मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है। इस मैदान पर भारत का सबसे बड़ा स्कोर 212 रन है, जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 194 रन का लक्ष्य भी हासिल किया है। इस मैदान पर छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में मदद मिलती है। यहां बड़े स्कोर बनते हैं और लक्ष्य का पीछा करना भी आसान माना जाता है। हालांकि, बारिश और बादलों से घिरे मौसम में परिस्थितियां बदल सकती हैं।