IND vs WI 5th T20: अगर रद्द हुआ भारत-वेस्टइंडीज का 5वां मुकाबला, तो शाई होप का टूट जाएगा सपना!

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। (Photo- IANS)
India vs West Indies 5th T20:भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि, बारिश की वजह से समय पर टॉस नहीं हो पाया है। जिस तरह से बारिश हो रही है, उसे देखते हुए मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अगर मैच रद्द होता है, तो वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना भी अधूरा रह जाएगा।
शाई होप इस सीरीज में अब तक चार पारियों में 261 रन बना चुके हैं। अगर वह पांचवें मुकाबले में 25 रन और बना लेते हैं, तो एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के नाम है, जिन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सात मैचों की टी20 सीरीज में 285 रन बनाए थे। शाई होप के पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि वह सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं और लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं।
हालांकि, बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड सात मैचों की सीरीज में बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में खेली गई सीरीज में 285 रन बनाए थे। दूसरी ओर, शाई होप ने चार पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 261 रन बनाए हैं। अगर वह पांचवें मुकाबले में 25 रन और बना लेते हैं, तो बाबर आजम को पीछे छोड़ देंगे। पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शाई होप पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 242 रन बनाए थे। वहीं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों में 238 रन बनाए थे।
ऐसे में शाई होप के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है। लेकिन अगर बारिश की वजह से बेंगलुरु में होने वाला पांचवां टी20 मुकाबला रद्द हो जाता है, तो उनका यह सपना अधूरा रह सकता है। शानदार फॉर्म में चल रहे शाई होप ने इससे पहले वनडे सीरीज में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी।
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