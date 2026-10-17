IND vs WI 5th T20: अगर रद्द हुआ भारत-वेस्टइंडीज का 5वां मुकाबला, तो शाई होप का टूट जाएगा सपना!

हालांकि, बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड सात मैचों की सीरीज में बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में खेली गई सीरीज में 285 रन बनाए थे। दूसरी ओर, शाई होप ने चार पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 261 रन बनाए हैं। अगर वह पांचवें मुकाबले में 25 रन और बना लेते हैं, तो बाबर आजम को पीछे छोड़ देंगे। पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शाई होप पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 242 रन बनाए थे। वहीं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों में 238 रन बनाए थे।