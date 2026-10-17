Bengaluru M Chinnaswamy Stadium Weather Today: आज शाम बारिश बिगाड़ सकती है भारत-वेस्टइंडीज फाइनल का खेल

IND vs WI 5th T20I, Bengaluru Weather Forecast Today: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2-2 की बराबरी पर खड़ी इस सीरीज का 5वां और फाइनल मुकाबला आज 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेला जाना है। जहां कैरेबियाई टीम भारत के खिलाफ भारत की मेजबानी में अपनी पहली सीरीज जीतकर इतिहास रचना चाहेगी। वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम विंडीज के खिलाफ लगातार घरेलू टी20 सीरीज जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहेगी। लेकिन, इससे पहले आज बेंगलुरु के मौसम को लेकर अच्‍छी खबर नहीं है। बेंगलुरु में आज तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइये एक नजर यहां आज के मौसम के हाल पर डालते हैं।