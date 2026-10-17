IND vs WI 5th T20I: कुलदीप यादव या तीसरा तेज गेंदबाज? आकाश चोपड़ा ने बताया किसे मिल सकता है मौका

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। (Photo- ANI)
India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी राय दी है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि प्लेइंग इलेवन में चोटिल अर्शदीप सिंह की जगह भुवनेश्वर कुमार को मौका मिल सकता है। भुवनेश्वर नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे, जबकि दूसरे छोर से मयंक यादव मोर्चा संभाल सकते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखा जाएगा या फिर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा?
आकाश चोपड़ा का मानना है कि बेंगलुरु की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में बनाए रख सकती है। उन्होंने इसके पीछे पिच की मौजूदा स्थिति को अहम वजह बताया। आकाश चोपड़ा के मुताबिक, कवर्स हटने के बाद पिच कैसी होगी, यह काफी हद तक उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल पिच से कवर्स नहीं हटाए गए हैं और वहां नमी भी मौजूद है। ऐसे में अगर भारतीय टीम कुलदीप यादव को खिलाना चाहती है, तो उसे एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें प्रिंस यादव, मयंक यादव और भुवनेश्वर कुमार के एक साथ खेलने की संभावना नजर आती है। उनका मानना है कि बेंगलुरु की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया को तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए।
कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का एक विकल्प यह है कि टीम किसी एक बल्लेबाज को बाहर बैठाए। उनके मुताबिक, अगर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी का विकल्प नहीं होता, तो ऐसा फैसला लिया जा सकता था। हालांकि, सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस तरह का जोखिम उठाना चाहेगी? आकाश चोपड़ा के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में कुलदीप यादव के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनती नहीं दिख रही है।
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