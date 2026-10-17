IND vs WI 5th T20I: कुलदीप यादव या तीसरा तेज गेंदबाज? आकाश चोपड़ा ने बताया किसे मिल सकता है मौका

आकाश चोपड़ा का मानना है कि बेंगलुरु की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में बनाए रख सकती है। उन्होंने इसके पीछे पिच की मौजूदा स्थिति को अहम वजह बताया। आकाश चोपड़ा के मुताबिक, कवर्स हटने के बाद पिच कैसी होगी, यह काफी हद तक उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल पिच से कवर्स नहीं हटाए गए हैं और वहां नमी भी मौजूद है। ऐसे में अगर भारतीय टीम कुलदीप यादव को खिलाना चाहती है, तो उसे एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें प्रिंस यादव, मयंक यादव और भुवनेश्वर कुमार के एक साथ खेलने की संभावना नजर आती है। उनका मानना है कि बेंगलुरु की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया को तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए।