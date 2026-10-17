20 साल की निकी प्रसाद ने दीप्ति शर्मा के साथ बल्ले से मचाया धमाल, डेब्यू मैच में ही लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी

India Women vs Zimbabwe Women: भारतीय महिला टीम ने शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले 4 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब अगला मुकाबला इसी मैदान पर 18 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले में डेब्‍यूटेंट निकी प्रसाद ने दीप्ति शर्मा के साथ पांचवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 82 रन की साझेदारी करते हुए तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आइये आपको 20 साल की इस खिलाड़ी के उन रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।