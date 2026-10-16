वेस्टइंडीज के सामने भारतीय गेंदबाज क्यों है बेबस? 5वें टी-20I मैच से पहले पर बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल का आया बयान

हम काफी योजना बना सकते हैं और इस बारे में बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात युवा गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में बेहतर फैसले लेने में मदद करना है। अंत में आपको अपनी योजनाओं को मैदान पर लागू करना ही होता है। आप लेग साइड पर यॉर्कर या वाइड यॉर्कर डालने की बात कर सकते हैं, लेकिन आपको लगातार सही जगह पर गेंद डालनी आनी चाहिए। यह अनुभव और मैच खेलने से ही आता है।