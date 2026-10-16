भुवनेश्वर कुमार ने जिस मैदान पर किया था टी-20I क्रिकेट में डेब्यू, उसी ग्राउंड से वापसी!

Bhuvneshwar Kumar: IPL 2026 और UPT20 2026 लीग में शानदार प्रदर्शन का इनाम भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार को अब मिला है। दरअसल, आगामी न्यूजीलैंड दौरे से पहले ही उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। अर्शदीप सिंह के चोटिल होने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। संभव है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए नजर आएं। हालांकि, उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला मुकाबले से पहले लिया जाएगा।