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भुवनेश्वर कुमार ने जिस मैदान पर किया था टी-20I क्रिकेट में डेब्यू, उसी ग्राउंड से वापसी!

IPL 2026 और UPT20 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी हुई है। जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक टी-20I मुकाबले में उनकी वापसी से जुड़ी खास बातें।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 16, 2026

Bhuvneshwar Kumar Latest News

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। (File Photo- ANI)

Bhuvneshwar Kumar: IPL 2026 और UPT20 2026 लीग में शानदार प्रदर्शन का इनाम भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार को अब मिला है। दरअसल, आगामी न्यूजीलैंड दौरे से पहले ही उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। अर्शदीप सिंह के चोटिल होने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। संभव है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए नजर आएं। हालांकि, उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला मुकाबले से पहले लिया जाएगा।

भुवनेश्वर कुमार ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही किया था डेब्यू

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर 2012 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। उनकी घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 4 ओवर में महज 2.25 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे।

हालांकि, भारत को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने भारत से मिले 134 रन के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। भारतीय टीम ने उस मैच में निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे।

अब, यदि 17 अक्टूबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय प्लेइंग इलेवन में भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया जाता है, तो उनसे एक बार फिर उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जैसा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू के दौरान किया था।

भुवनेश्वर कुमार के टी-20I करियर पर एक नजर

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट की 86 पारियों में 6.96 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए कुल 90 विकेट चटकाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 रन देकर 5 विकेट है, जो उन्होंने 8 सितंबर, 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ किया था।

वहीं, टी-20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने कुल 331 पारियों में 7.38 की इकॉनमी रेट से 363 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैचों में 7.95 की इकॉनमी रेट से कुल 28 विकेट झटके हैं। आईपीएल 2026 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23 रन देकर 4 विकेट है।

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Updated on:

16 Oct 2026 04:37 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:11 pm

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