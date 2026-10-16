IND vs WI 5th T20I Weather Report: क्या बगैर गेंद फेंके ही रद्द होगा भारत-वेस्टइंडीज 5वां टी20? बेंगलुरु में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट

India vs West Indies 5th T20I Rain Prediction: हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने चौथा मुकाबला 24 रन से जीतकर 5 टी20 मैचों की सीरीज में जोरदार वापसी करते हुए आखिरी मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। 2-2 की बराबरी पर पहुंच चुकी इस सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला अब शनिवार 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। जहां दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से उतरेंगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इससे पहले बेंगलुरु के मौसम को लेकर निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। इन दिनों बेंगलुरु का मौसम बहुत ही खराब है और इस मैच के भी धुलने के आसार बन रहे हैं।