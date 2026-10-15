वनडे वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं? पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा ने दिया बड़ा बयान

उन्होंने ANI से बातचीत करते हुए कहा, 'उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि विराट और रोहित दोनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाकर किया, तो इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें होती रहती हैं। लोग कई तरह की बातें करेंगे और अलग-अलग राय देंगे। उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको देश के लिए मैदान पर उतरना है, अच्छा प्रदर्शन करना है और भारत को मैच जिताने हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है।'