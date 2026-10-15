एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद अब मैदान पर उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जानें कब और कहां देखें पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच

IND vs ZIM 1st Women’s T20I: एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर मैदान पर उतरने को तैयार है। दरअसल, भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व स्मृति मंधाना करेंगी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम की कमान जोसेफिन नकोमो के हाथों में होगी।