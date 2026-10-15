‘उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं’ वेस्टइंडीज से हार के बाद संजू सैमसन को आई जसप्रीत बुमराह की याद

Sanju Samson on Jasprit Bumrah: भारत लगातार बड़े टोटल खा रहा है और वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में 200 से ज्यादा के स्कोर का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर ध्यान गया है। संजू सैमसन ने कहा कि बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके साथ संजू ने उन्हें पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज बताया। हालांकि, वेस्टइंडीज से हार के बाद उन्होंने टीम की पेस यूनिट की गहराई पर भरोसा जताते हुए अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव की तारीफ की। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया कि रेगुलर मौके और सपोर्ट से युवा गेंदबाजों को डेवलप होने में मदद मिलेगी।