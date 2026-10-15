IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज से हारकर भी रच दिया इतिहास, T20I में दूसरी बार किया ये कारनामा

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs WI 4th T20I Records: हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 24 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उसने सीरीज को भी 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में भले ही भारतीय टीम हार गई, लेकिन इसके साथ ही उसने रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। टीम इंडिया रन चेज में 19.3 ओवर में 223 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह तीसरा सबसे ज्यादा ऑल-आउट टोटल है और दूसरी बार है, जब भारतीय टीम ने यह कारनामा किया है। इसके अलावा इस मैच में कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी बने आइये एक नजर उन सभी कीर्तिमानों पर डालते हैं।
|रैंक
|टीम
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|तुर्किये
|237 रन
|बुल्गारिया
|सोफिया
|2025
|2
|न्यूजीलैंड
|225 रन
|भारत
|तिरुवनंतपुरम
|2026
|3
|भारत
|223 रन
|वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2026
|4
|भारत
|223 रन
|वेस्टइंडीज
|इंदौर
|2026
|5
|कनाडा
|219 रन
|बहामास
|किंग सिटी (NE)
|2025
|रैंक
|साझेदारी
|रन
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|सूर्यकुमार यादव – अक्षर पटेल
|91
|श्रीलंका
|पुणे
|2023
|2
|शिवम दुबे – हार्दिक पंड्या
|87
|इंग्लैंड
|पुणे
|2025
|3
|विराट कोहली – हार्दिक पंड्या
|70
|इंग्लैंड
|अहमदाबाद
|2021
|4
|नीतीश कुमार रेड्डी – तिलक वर्मा
|70
|वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2026
|5
|दीपक हुड्डा – अक्षर पटेल
|68*
|श्रीलंका
|मुंबई (वानखेड़े)
|2023
|रैंक
|गेंदबाज
|5 विकेट हॉल
|1
|लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)
|2
|1
|उमर गुल (पाकिस्तान)
|2
|1
|टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
|2
|1
|भुवनेश्वर कुमार (भारत)
|2
|1
|मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
|2
|1
|कीमो पॉल (वेस्टइंडीज)
|2
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|50 रन तक पहुंचने का समय
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|जान फ्राइलिंक
|नामीबिया
|3.4 ओवर
|जिम्बाब्वे
|बुलावायो
|2025
|1
|संजू सैमसन
|भारत
|3.4 ओवर
|वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2026
|3
|कुलदीप घोलिया
|पुर्तगाल
|3.6 ओवर
|माल्टा
|जिब्राल्टर
|2023
|3
|पैट्रिक मातुआतावा
|वानुआतु
|3.6 ओवर
|मलेशिया
|कुआलालंपुर
|2019
|रैंक
|खिलाड़ी
|स्कोर
|गेंदें
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|अभिषेक शर्मा
|76*
|22
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
|2
|अभिषेक शर्मा
|58*
|21
|इंग्लैंड
|मुंबई (वानखेड़े)
|2025
|3
|ईशान किशन
|56*
|23
|न्यूजीलैंड
|रायपुर
|2026
|4
|संजू सैमसन
|56
|23
|वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2026
|5
|अभिषेक शर्मा
|54
|19
|वेस्टइंडीज
|इंदौर
|2026
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