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IND vs WI 4th T20: वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में ही तोड़ दिया 10 साल पुराना रिकॉर्ड, हैदराबाद में भी बल्लेबाजों ने मचाया गदर

Highest powerplay scores for WI vs IND in T20I: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने शुरुआती 6 ओवर में 5 छक्के जड़ पावरप्ले का नया रिकॉर्ड बना डाला।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2026

Simron Hetmyer

हेटमायर शॉट खेलते हुए (फोटो- IANS)

West Indies Breaks 10 Year Old Record: वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने हैदराबाद में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 10 साल पुराना पावरप्ले का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैरेबियन बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवर में 79 रन बना दिए और इस तरह उसने अपने ही 10 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाला। इससे पहले भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर 78 रन था, जो कैरेबियन बल्लेबाजों ने साल 2016 में लॉडरहील में बनाया था। इस सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में 72 रन बनाए थे। वो स्कोर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है।

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Updated on:

14 Oct 2026 09:18 pm

Published on:

14 Oct 2026 08:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 4th T20: वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में ही तोड़ दिया 10 साल पुराना रिकॉर्ड, हैदराबाद में भी बल्लेबाजों ने मचाया गदर

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