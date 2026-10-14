IND vs WI 4th T20: वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में ही तोड़ दिया 10 साल पुराना रिकॉर्ड, हैदराबाद में भी बल्लेबाजों ने मचाया गदर

West Indies Breaks 10 Year Old Record: वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने हैदराबाद में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 10 साल पुराना पावरप्ले का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैरेबियन बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवर में 79 रन बना दिए और इस तरह उसने अपने ही 10 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर डाला। इससे पहले भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर 78 रन था, जो कैरेबियन बल्लेबाजों ने साल 2016 में लॉडरहील में बनाया था। इस सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में 72 रन बनाए थे। वो स्कोर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है।