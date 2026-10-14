IND vs WI: 7 साल पहले इसी मैदान पर वेस्टइंडीज ने झेला था विराट कोहली का कहर! अकेले पड़े थे कैरेबियन टीम पर भारी

उस मुकाबले में दीपक चाहर की जमकर पिटाई हुई थी, जिन्होंने चार ओवर में 56 रन लुटा दिए थे। इसके अलावा शिवम दुबे ने भी एक ओवर में 13 रन दिए थे। 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी और रोहित शर्मा सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने मैच का पासा ही पलट दिया। राहुल ने 40 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल थे। वहीं, विराट कोहली ने मैच जीतकर ही दम लिया। उन्होंने 50 गेंदों का सामना करते हुए 94 रन बनाए, जिसमें छह चौके और छह बेहतरीन छक्के शामिल थे।