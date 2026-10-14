PAK vs SL: पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने दी दुनिया को चुनौती! श्रीलंका के खिलाफ जीतते ही किया बड़ा दावा

PCB ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि जो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ जीत के लिए तरस रही थी, वह श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर सीरीज जीतने में सफल रही। इस सीरीज में साहिबजादा फरहान ने लगभग 80 की औसत से 238 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 165 का रहा। वहीं, माज सदाकत का स्ट्राइक रेट उनसे भी ज्यादा 175 का रहा। दोनों ने मिलकर तीन मैचों में 22 छक्के और 31 चौके जड़े।