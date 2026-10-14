ICC Men’s T20I Ranking: श्रेयस अय्यर ने लगाई छलांग, ईशान किशन की बादशाहत बरकरार

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं तिलक वर्मा एक स्थान के सुधार के साथ 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर कायम है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जोस बटलकर को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। हैरी ब्रुक और जोस बटलर क्रमशः 5वें और छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस भी एक स्थान के नुकसान के साथ इंग्लैंड की बल्लेबाज जोस बटलर के साथ बराबरी पर हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट 8वें स्थान पर काबिज हैं। श्रीलंका के पथुम निसंका एक स्थान लुढ़क 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।