14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ICC Men’s T20I Ranking: श्रेयस अय्यर ने लगाई छलांग, ईशान किशन की बादशाहत बरकरार

ICC की ओर से टी-20 इंटरनेशनल रैंकिग जारी की गई। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ईशान किशन टॉप पर बरकरार हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2026

ICC T20 Rankings, Shreyas Iyer

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ शतक का जश्‍न मनाते श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स/BCCI)

T20I Rankings: आईसीसी की ओर से मेंस टी-20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की वजह से बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को जबरदस्त फायदा मिला है, जबकि ईशान किशन अपना शीर्ष स्थान बचाए रखने सफल रहे हैं। भारत के ही अभिषेक शर्मा दूसरे पायदान पर है।

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं तिलक वर्मा एक स्थान के सुधार के साथ 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर कायम है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जोस बटलकर को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। हैरी ब्रुक और जोस बटलर क्रमशः 5वें और छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस भी एक स्थान के नुकसान के साथ इंग्लैंड की बल्लेबाज जोस बटलर के साथ बराबरी पर हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट 8वें स्थान पर काबिज हैं। श्रीलंका के पथुम निसंका एक स्थान लुढ़क 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

भारत के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब वह दो पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। मिचेल मार्श 12वें और टिम सिफर्ट 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

टी-20I बॉलिंग रैंकिंग में अक्षर पटेल-जसप्रीत बुमराह को नुकसान

आईसीसी की ओर से जारी टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को नुकसान हुआ है। अक्षर पटेल 2 स्थान लुढ़क 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह अब 11वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा और इंग्लैंड के आदिल राशिद 1-1 स्थान के सुधार के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

भारत के वरुण चक्रवर्ती 3 स्थान लुढ़क 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के नसुम अहमद और मेहंदी हसन को 1-1 स्थान का फायदा मिला है। नसुम अहमद और मेहंदी हसन क्रमशः 7वें और 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान टॉप पर बरकरार हैं।

टी-20I ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में हार्दिक पंड्या एक मात्र भारतीय

आईसीसी की ओर से जारी टी-20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के हार्दिक पंड्या 8वें स्थान पर कायम है। वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज 2 स्थान सुधार के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी एक स्थान की छलांग के साथ 9वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। भारत के अभिषेक शर्मा एक स्थान लुढ़क 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज दो स्थान फिसलकर 13वें नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शीर्ष पर हैं, जबकि पाकिस्तान के सैम अयूब दूसरे नंबर पर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Oct 2026 03:28 pm

Published on:

14 Oct 2026 02:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Men’s T20I Ranking: श्रेयस अय्यर ने लगाई छलांग, ईशान किशन की बादशाहत बरकरार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ranji Trophy: डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर पर मंडराया हार का खतरा, 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करते आधी टीम आउट

Avesh Khan
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर संकट? IPL 2027 से पहले आकाश चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान

Hardik Pandya latest update
क्रिकेट

Ranji Trophy: करुण नायर ने ठोकी 27वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी, मुश्किल में फंसी कर्नाटक को संभाला

Karun Nair 27th FC century
क्रिकेट

Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की 5 अहम पारियां, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का बढ़ाया मान

Gautam Gambhir Birthday
खेल

भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा बयान, बोले- न्यूजीलैंड दौरा होगा असली इम्तिहान

Bhuvneshwar Kumar Latest News
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.