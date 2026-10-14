IPL 2027 Trade: सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ बड़ा ट्रेड, जानें किन खिलाड़ियों की हुई अदला-बदली

जीशान अब दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हुए इस ट्रेड से टीमों के गेंदबाजी विभाग में बदलाव देखने को मिलेगा। नटराजन अपनी यॉर्कर गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और डेथ ओवरों में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पिछले सीजन नटराजन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें अगले सीजन रिलीज कर देगी। नटराज ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैच खेले थे और 7 मैचों में वह विकेट के लिए तरसते नजर आए थे। इस ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीजन के लिए दोनों टीमों की रणनीति पर नजर रहेगी।