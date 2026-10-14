हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर संकट? IPL 2027 से पहले आकाश चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान

Aakash Chopra on Hardik Pandya: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि फ्रेंचाइजी आगामी सीजन में कप्तानी की जिम्मेदारी में बदलाव कर सकती है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पंड्या की कप्तानी और रोहित शर्मा की संभावित वापसी को लेकर अपनी राय रखी है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर रोहित को कप्तानी सौंपने पर विचार कर सकती है, हालांकि उन्होंने इस संभावना को लेकर पूरी तरह भरोसा नहीं जताया।