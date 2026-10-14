भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा बयान, बोले- न्यूजीलैंड दौरा होगा असली इम्तिहान

भरत अरुण का मानना है कि भुवनेश्वर में अभी दो साल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की क्षमता है। गेंद को स्विंग कराने की उनकी कला और अनुभव भारतीय टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका जैसी परिस्थितियां भुवनेश्वर के गेंदबाजी कौशल के अनुकूल हैं। जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस सीरीज में अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव भी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। भुवनेश्वर का प्रदर्शन तय करेगा कि वह आने वाले समय में भारत की टीम में अपनी जगह कितनी मजबूत कर पाते हैं।