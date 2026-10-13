PAK vs SL 3rd T20: फिफ्टी की लालच में साहिबजादा फरहान ने कर दी ऐसी हरकत! जमकर हो रही है आलोचना

पाकिस्तान की पारी के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मिन्हास ने शॉट खेला और रन के लिए दौड़ गए। फरहान भी आगे बढ़ गए लेकिन जैसे ही लगा कि वह डेंजर जोन पर होंगे, उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अराफत मिन्हास ने जैसे तैसे क्रीज में वापस पैर रखा। अपना 7वां मैच खेल रहे मिन्हास को उम्मीद भी नहीं थी कि जो कप्तान खिलाड़ी के साथ खड़ा होने के लिए होता है, वो इस तरह की हरकत कर देगा, वो भी अपना अर्धशतक पूरा करने की लालच में। अराफात लकी रहे कि श्रीलंकाई फील्डर का थ्रो खराब रहा और उन्हें वापस क्रीज में पहुंचने का समय मिल गया।