PAKS vs SL: कप्तान बनने के बाद नहीं थम रहा साहिबजादा फरहान का तूफान, शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

भारत के लिए संजू सैमसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में लगातार 3 मैचों में अर्धशतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा बार अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के नाम है, जिन्होंने लगातार पांच पारियों में ये कारनामा किया था। वहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने लगातार चार पारियों में अर्धशतक जड़ा है। लगातार 4 पारियों में 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल, केन विलियमसन, रीजा हेंड्रिक्स, ब्रायन बेनेट और इब्राहिम जादरान जैसे बल्लेबाजों का भी नाम शामिल है।