IND vs WI: तिलक वर्मा ने इंदौर टी20 में रनआउट की बताई पूरी कहानी, अक्षर पटेल को भी ठहराया जिम्मेदार, जानें पूरी कहानी

दरअसल, तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। उनके साथ तिलक वर्मा भी दूसरे छोर की तरफ भागे। हालांकि, कुछ दूर दौड़ने के बाद दोनों बल्लेबाज रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है। लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई थी। वेस्टइंडीज के फील्डर कामिल पूरन ने गेंद उठाकर शाई होप की तरफ फेंकी। उस समय अक्षर पटेल अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे, जबकि तिलक वर्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गेंद अभी खेल में है।