जोश हेजलवुड ने टेस्ट में 8 विकेट लेकर किया कमाल, ईशांत शर्मा और जहीर खान की बराबरी की

Josh Hazlewood: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन कर अपने खाते में उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, 35 वर्षीय तेज गेंदबाज ने डबरन के किंग्समीड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कुल 8 विकेट चटकाए। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के ईशांत शर्मा और जहीर खान के विकेटों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत के ईशांत शर्मा और जहीर खान के नाम टेस्ट में 131-131 विकेट हैं।