Virat Kohli New Journey: विराट कोहली का नया मिशन, भारत में दूसरे खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की तैयारी

विराट ने इस नई शुरुआत के पीछे अपना विजन साझा करते हुए कहा कि वह भारत को ऐसा देश बनते देखना चाहते हैं, जहां हर खेल को पसंद किया जाए, उसका जश्न मनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खेलें। विराट कोहली का मानना है कि भारत में खेलों का भविष्य पहले से ज्यादा उज्ज्वल नजर आ रहा है। नई पीढ़ी के खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत में अब ऐसे विश्वस्तरीय एथलीट तैयार हो रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भारतीय ब्रांड्स को भी पहचान दिला सकते हैं।