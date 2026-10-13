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इंग्लैंड की वनडे टीम में जोफ्रा आर्चर के साथ तूफानी बल्लेबाजी की वापसी, जोस बटलर इस वजह से नहीं हैं स्क्वॉड का हिस्सा

ECB ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी व्हाइट-बॉल दौरे के लिए इंग्लैंड की वनडे और टी20 इंटरनेशनल T20I टीमों की घोषणा की है। हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया गया है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2026

England announce ODI and T20I squads

इंग्लैंड के वनडे और टी-20I टीम के कप्तान हैरी ब्रूक। (File Photo- IANS)

England ODI and T20I squads: इंग्लैंड ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी-20I स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के लिए हैरी ब्रूक को दोनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई है। इंग्लैंड की वनडे टीम में जोफ्रा आर्चर और तूफानी बल्लेबाज जैकब बेथल की वापसी हुई है, वहीं टी-20I सीरीज के लिए 21 वर्षीय पेसर एडी जैक और 18 वर्षीय समरसेट के विकेट-कीपर बैट्समैन थॉमस रेव को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। जोस बटलर हैमस्ट्रिंग और उसके बाद हुई सर्जरी के कारण इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं हैं।

जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जोश टंग और सन्नी बेकर जैसे तेज गेंदबाजों के साथ बल्लेबाज बेन डकेट भी टी-20 इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। इन सभी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए आराम दिया जाएगा। अनियूरिन डोनाल्ड को टी-20I टीम में बरकरार रखा गया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्बू किया था।

ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए इंग्लैंड की ODI टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्ब, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंग्लैंड की टी20I टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्ब, सैम करन, लियाम डॉसन, अनियूरिन डोनाल्ड, एडी जैक, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, थॉमस रेव, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी-20I मैच खेलेगी इंग्लैंड

आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंग्लैंड मेजबान टीम से 3 वनडे और 5 टी-20I मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे 12 नवंबर को पर्थ, दूसरा 15 नवंबर को एडिलेड और तीसरा 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा।

वनडे के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी-20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर को मेलबर्न, दूसरा 24 नवंबर को क्वींसलैंड और तीसरा ब्रिस्बेन में 27 नवंबर को खेला जाएगा। टी-20I सीरीज का चौथा और 5वां मुकाबला क्रमशः 29 नवंबर और 2 दिसंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला सिडनी और 5वां मैच कैनेबरा में खेला जाएगा।

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Updated on:

13 Oct 2026 04:57 pm

Published on:

13 Oct 2026 04:08 pm

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