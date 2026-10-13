इंग्लैंड की वनडे टीम में जोफ्रा आर्चर के साथ तूफानी बल्लेबाजी की वापसी, जोस बटलर इस वजह से नहीं हैं स्क्वॉड का हिस्सा

England ODI and T20I squads: इंग्लैंड ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी-20I स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के लिए हैरी ब्रूक को दोनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई है। इंग्लैंड की वनडे टीम में जोफ्रा आर्चर और तूफानी बल्लेबाज जैकब बेथल की वापसी हुई है, वहीं टी-20I सीरीज के लिए 21 वर्षीय पेसर एडी जैक और 18 वर्षीय समरसेट के विकेट-कीपर बैट्समैन थॉमस रेव को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। जोस बटलर हैमस्ट्रिंग और उसके बाद हुई सर्जरी के कारण इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं हैं।