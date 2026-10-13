ICC Latest Ranking: वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना का दबदबा, टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया की 4 बल्लेबाज शामिल

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना की रैकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां स्मृति पहले स्थान पर है, तो हरमनप्रीत कौर 652 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज एलिस पेरी ने दो स्थान की छलांग लगाई है और वह 10वें स्थान पर आ गई हैं। हालांकि प्रतिका रावल को एक स्थान और ऋचा घोष को 2 स्थान का नुकसान हुआ है। वनडे टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, तो इंग्लैंड दूसरे और भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है।