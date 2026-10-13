Mumbai vs Chandigarh: Ranji Trophy में मुंबई ने जीत से किया आगाज, चंडीगढ़ को पारी और 155 रनों से हराया

मुंबई की ओर से ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल ने जहां निराश किया, वहीं चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले आउट हुए। मुशीर खान (65), कप्तान सिद्धाश लाड (86), तनुष कोटियान (58) और मोहित अवस्थी (नाबाद 56 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली। इन बल्लेबाजों के अलावा आयुष म्हात्रे ने 48, शम्स मुलानी ने 39 और तुषार देशपांडे ने 44 रन का योगदान दिया। चंडीगढ़ के लिए रोहित ढांडा और राज बावा ने 4-4 विकेट चटकाए, जबकि निशुंक बिरला ने 1 विकेट लिया।