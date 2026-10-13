शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने किया कमाल, अब आईसीसी ने दिया ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड

वनडे क्रिकेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस फॉर्मेट में भी तेजी से रन बन रहे हैं। ऐसे में आपको मौजूदा परिस्थितियों का तेजी से आकलन करना होता है। पिच और लक्ष्य के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम को मजबूत, संतुलित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने की दिशा में वे दृढ़ संकल्पित हैं।