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शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने किया कमाल, अब आईसीसी ने दिया ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवार्ड

ICC Player of the month Award: शुभमन गिल और शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इस अवार्ड को लेकर दोनों खिलाड़ियों ने क्या कहा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2026

ICC Player of the Month awards

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल। (Photo- IANS)

Shubman Gill and opener Shafali Verma: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल और महिला टीम की ओपनर शेफाली वर्मा को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। दरअसल, ICC ने दोनों भारतीय खिलाड़ियों को पुरुष और महिला वर्ग में सितंबर महीने का 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड दिया है।

'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड मिलने पर क्या बोले शुभमन गिल?

ICC की ओर से सितंबर महीने का 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड मिलने पर भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'अपना पांचवां ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इसके लिए पैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। घरेलू मैदान पर प्रशंसकों के सामने रन बनाना और वह भी लक्ष्य का पीछा करते हुए, बेहद खास था।'

वनडे क्रिकेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस फॉर्मेट में भी तेजी से रन बन रहे हैं। ऐसे में आपको मौजूदा परिस्थितियों का तेजी से आकलन करना होता है। पिच और लक्ष्य के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम को मजबूत, संतुलित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने की दिशा में वे दृढ़ संकल्पित हैं।

आपको बता दें कि भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल पांचवीं बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीत चुके हैं। शुभमन गिल के अलावा वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेटर हेली मैथ्यूज ने भी पांचवीं बार यह अवॉर्ड जीता है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन

वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर है। वनडे सीरीज के दौरान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया था।

वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। उन्होंने इस मुकाबले में 133 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 223 रन बनाए थे। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 26 चौके और आठ छक्के लगाए थे। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में वह महज एक रन बनाकर आउट हो गए थे।

'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड मिलना अविश्वसनीय सम्मान: शेफाली वर्मा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर और विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सितंबर महीने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एशिया कप और एशियन गेम्स में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। यह अवॉर्ड जीतने से उनकी खुशी और भी बढ़ गई है।

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Updated on:

13 Oct 2026 02:04 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:29 pm

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