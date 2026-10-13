अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब सूर्यकुमार यादव का एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्ला चला तो हैदराबाद में टूटना तय

बता दें कि अभिषेक शर्मा ने फुल मेंबर टीमों के बीच एक कैलेंडर वर्ष में किसी बैटर द्वारा लगाए गए सबसे ज्‍यादा छक्कों के सूर्यकुमार यादव के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हैदराबाद में एक छक्‍का लगाते ही वह इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। बाएं हाथ के ओपनर ने 2026 में 68 छक्के लगाए है, जबकि सूर्यकुमार ने भी 2022 में इतने ही छक्‍के लगाए थे। अभिषेक की इस सफलता को और भी शानदार बनाने वाली बात उनकी स्कोरिंग फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने 2026 में हर 6.55 गेंद पर एक छक्का लगाया है, जबकि सूर्यकुमार ने 2022 में हर 9.13 गेंद पर छक्का लगाया था।