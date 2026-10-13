13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब सूर्यकुमार यादव का एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्ला चला तो हैदराबाद में टूटना तय

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में सूर्यकुमार यादव सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब हैदराबाद में सूर्या के और वर्ल्‍ड रिकॉर्ड टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अभिषेक एक छक्‍का लगाते उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2026

Abhishek Sharma T20I Records

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)

Abhishek Sharma T20I Records:अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 के दौरान रविवार को उन्‍होंने 30 गेंद पर 69 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी पारी में छह चौके और पांच छक्के शामिल थे। इसके साथ ही उन्‍होंने पूर्व भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव के सबसे तेज 2000 रन पूरे करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वेस्‍टइंडीज के खिलाफ चौथा टी20 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में बुधवार 14 अक्‍टूबर को खेला जाना है। जहां अभिषेक के पास सूर्या के एक और वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा।

एक छक्‍का लगाते ही सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ शीर्ष पर पहुंचेंगे अभिषेक

बता दें कि अभिषेक शर्मा ने फुल मेंबर टीमों के बीच एक कैलेंडर वर्ष में किसी बैटर द्वारा लगाए गए सबसे ज्‍यादा छक्कों के सूर्यकुमार यादव के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हैदराबाद में एक छक्‍का लगाते ही वह इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। बाएं हाथ के ओपनर ने 2026 में 68 छक्के लगाए है, जबकि सूर्यकुमार ने भी 2022 में इतने ही छक्‍के लगाए थे। अभिषेक की इस सफलता को और भी शानदार बनाने वाली बात उनकी स्कोरिंग फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने 2026 में हर 6.55 गेंद पर एक छक्का लगाया है, जबकि सूर्यकुमार ने 2022 में हर 9.13 गेंद पर छक्का लगाया था।

टॉप-5 में भारत का दबदबा, पांचवें पायदान पर साहिबजादा फरहान

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले बल्‍लेबाजों की टॉप-5 की लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम दो जगह है। वह 2025 में 54 छक्के के साथ शीर्ष पर रहे थे। इस लिस्‍ट में चौथे स्‍थान पर ईशान किशन हैं, जो 2026 में ही अब तक 52 छक्‍के लगा चुके हैं। जबकि पांचवें पायदान पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं, जिन्‍होंने 2025 में 45 छक्के लगाए थे।

टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के (फुल मेंबर टीमें)

रैंकखिलाड़ीसालछक्केप्रति छक्का गेंद
1सूर्यकुमार यादव2022689.13
2अभिषेक शर्मा2026686.55
3अभिषेक शर्मा2025548.22
4ईशान किशन20265212.69
5साहिबजादा फरहान20254512.82

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

13 Oct 2026 10:01 am

Published on:

13 Oct 2026 10:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा के निशाने पर अब सूर्यकुमार यादव का एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्ला चला तो हैदराबाद में टूटना तय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 4th T20I Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

IND vs WI 4th T20I Playing 11
क्रिकेट

IND vs WI 4th T20I Pitch Report: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I में भारत तोड़ सकता है अपने सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड, जानें हैदराबाद की पिच का हाल

IND vs WI 4th T20I Pitch Report
क्रिकेट

भुवनेश्वर कुमार की हो गई वापसी, अब मोहम्मद शमी के लिए खुल सकते हैं टीम इंडिया के दरवाजे

Mohammad Shami
क्रिकेट

SA vs AUS 1st Test: पैट कमिंस ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड, डरबन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल डाली तूफानी पारी

Pat Cummins Break 28 year old record
क्रिकेट

IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जा सकता है शामिल? चौथे टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.