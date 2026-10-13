IND vs WI 4th T20I Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

IND vs WI 4th T20I Playing 11 Prediction: इंदौर में 14 रन से करीबी जीत दर्ज करने और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करने के बाद अब भारतीय टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। जहां बुधवार 14 अक्‍टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। कैरेबियाई टीम जहां वापसी करना चाहेगी, तो वहीं श्रेयस अय्यर एंड कंपनी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव हैं, क्‍योंकि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम थोड़ा अलग होने वाला है। आइये इस मैच में भारत की संभावित प्‍लेइंग के साथ आपको बताते हैं कि कौन बाहर होगा और किसकी टीम में एंट्री हो सकती है।