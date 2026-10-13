13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI 4th T20I Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

IND vs WI 4th T20I Playing 11: भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाने के बाद चौथे टी20 मुकाबले के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है। जहां वह सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेगी। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव के साथ उतर सकती है। आइये एक नजर भारत की संभावित प्‍लेइंग 11 पर डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2026

IND vs WI 4th T20I Playing 11

हैदराबाद पहुंची भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs WI 4th T20I Playing 11 Prediction: इंदौर में 14 रन से करीबी जीत दर्ज करने और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करने के बाद अब भारतीय टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है। जहां बुधवार 14 अक्‍टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। कैरेबियाई टीम जहां वापसी करना चाहेगी, तो वहीं श्रेयस अय्यर एंड कंपनी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव हैं, क्‍योंकि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम थोड़ा अलग होने वाला है। आइये इस मैच में भारत की संभावित प्‍लेइंग के साथ आपको बताते हैं कि कौन बाहर होगा और किसकी टीम में एंट्री हो सकती है।

बल्‍लेबाजी क्रम में बदलाव की गुंजाइश नहीं

बतौर सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का स्‍थान पक्‍का है। भले ही संजू इंदौर में रन नहीं बना सके हों, लेकिन उससे पहले रांची में उन्‍होंने भारत के लिए सबसे बड़ा स्‍कोर किया था। इसके साथ ही हैदराबाद भी संजू के सबसे पसंदीदा मैदानों में से एक है। वह यहां तीसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज है। वह यहां एक शतक भी लगा चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर ईशान किशन और चौथे नंबर पर खुद कप्‍तान श्रेयस अय्यर उतर सकते हैं, ज‍बकि पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा उतर सकते हैं।

तीन ऑलराउंडर के साथ उतरना चाहेगा भारत

टीम मैनेजमेंट एक बार फिर तीन ऑलराउंडर के साथ इस मैच में उतर सकता है, जिनमें नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल शामिल हैं। पिछले मैच में इन तीनों ने गेंद के साथ बल्‍ले से भी अच्‍छा योगदान दिया था। पिछले मैच में इन्‍होंने चार विकेट के साथ 52 रन भी बनाए थे।

प्रिंस यादव की जगह कुलदीप यादव की हो सकती है वापसी

बता दें कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम बड़ा है, जहां तेज गेंदबाज की जगह स्‍पेशलिस्‍ट स्पिनर के साथ उतरना अच्‍छा फैसला हो सकता है। ऐसे में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। उनकी जगह प्रिंस यादव को बाहर किया जा सकता है। इस तरह भारत एक स्‍पेशलिस्‍ट स्पिनर और दो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह व मयंक यादव के साथ उतर सकता है।

हैदराबाद टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

13 Oct 2026 08:51 am

Published on:

13 Oct 2026 08:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 4th T20I Playing 11: वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 4th T20I Pitch Report: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I में भारत तोड़ सकता है अपने सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड, जानें हैदराबाद की पिच का हाल

IND vs WI 4th T20I Pitch Report
क्रिकेट

भुवनेश्वर कुमार की हो गई वापसी, अब मोहम्मद शमी के लिए खुल सकते हैं टीम इंडिया के दरवाजे

Mohammad Shami
क्रिकेट

SA vs AUS 1st Test: पैट कमिंस ने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड, डरबन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल डाली तूफानी पारी

Pat Cummins Break 28 year old record
क्रिकेट

IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जा सकता है शामिल? चौथे टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

IND vs WI: नमन धीर बनते जा रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए खतरा, श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर ने दे दी हैं ये जिम्मेदारियां

Naman Dhir and Tilakr Verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.