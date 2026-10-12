IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जाएगा शामिल? हैदराबाद टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
IND vs WI Hyderabad T20 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। अब तक तीनों मुकाबलों में हाई स्कोरिंग देखने को मिली है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। लेकिन चौथे टी20 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। इस बात के संकेत खुद सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिए हैं।
अगर सूर्यवंशी हैदराबाद में खेलते हैं, तो भारतीय सरजमीं पर यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इंग्लैंड में उन्होंने डेब्यू जरूर किया था, लेकिन अब तक वह भारत में कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें तीनों मैचों में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां भी खेली थीं। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों टी20 मुकाबलों में वह प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अब तक तीनों मुकाबलों में उन्हें जगह नहीं मिली है।
दूसरी ओर, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगातार ओपनिंग करते नजर आए हैं। अभिषेक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन पिछली 13 पारियों में सिर्फ तीन अर्धशतक लगा पाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में हैदराबाद टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है।
इंस्टाग्राम पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ इतना लिखा है, "स्टे सीटेड" यानी बैठे रहिए। शायद उन्होंने फैंस को इंतजार करने और मैच देखते रहने का संकेत दिया है। इसी पोस्ट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को हैदराबाद टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है।
सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया था। टीम इंडिया ने 172 रन के लक्ष्य को सिर्फ 14.4 ओवर में हासिल कर लिया था। दूसरा मुकाबला रांची में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। यह टी20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज था। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 223 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 209 रन ही बना सकी। अब चौथे मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज की कोशिश सीरीज में बने रहने की होगी।
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