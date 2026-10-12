12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जाएगा शामिल? हैदराबाद टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

IND vs WI Hyderabad T20 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने प्लेइंग 11 में शामिल होने के संकेत दिए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 12, 2026

vaibhav suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

IND vs WI Hyderabad T20 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। अब तक तीनों मुकाबलों में हाई स्कोरिंग देखने को मिली है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। लेकिन चौथे टी20 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। इस बात के संकेत खुद सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिए हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

अगर सूर्यवंशी हैदराबाद में खेलते हैं, तो भारतीय सरजमीं पर यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इंग्लैंड में उन्होंने डेब्यू जरूर किया था, लेकिन अब तक वह भारत में कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें तीनों मैचों में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां भी खेली थीं। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों टी20 मुकाबलों में वह प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अब तक तीनों मुकाबलों में उन्हें जगह नहीं मिली है।

संजू सैमसन इंदौर में भी हुए फ्लॉप

दूसरी ओर, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगातार ओपनिंग करते नजर आए हैं। अभिषेक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन पिछली 13 पारियों में सिर्फ तीन अर्धशतक लगा पाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में हैदराबाद टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ इतना लिखा है, "स्टे सीटेड" यानी बैठे रहिए। शायद उन्होंने फैंस को इंतजार करने और मैच देखते रहने का संकेत दिया है। इसी पोस्ट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को हैदराबाद टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है।

अब तक सीरीज का हाल

सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया था। टीम इंडिया ने 172 रन के लक्ष्य को सिर्फ 14.4 ओवर में हासिल कर लिया था। दूसरा मुकाबला रांची में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। यह टी20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज था। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 223 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 209 रन ही बना सकी। अब चौथे मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज की कोशिश सीरीज में बने रहने की होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

12 Oct 2026 07:42 pm

Published on:

12 Oct 2026 07:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जाएगा शामिल? हैदराबाद टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: नमन धीर बनते जा रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए खतरा, श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर ने दे दी हैं ये जिम्मेदारियां

Naman Dhir and Tilakr Verma
क्रिकेट

IND vs WI: दूसरे टी20 में रिकॉर्ड जीत के बाद वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों पर लगा जुर्माना, जानें रांची में ऐसा क्या हुआ

team india
क्रिकेट

MUM vs CDG: वानखेड़े स्टेडियम में तुषार देशपांडे ने मचाई सनसनी, 17 रन देकर चटकाए 5 विकेट, चंडीगढ़ 78 रन पर ढेर

tushar deshpande
क्रिकेट

IND vs WI T20: श्रेयस अय्यर को वेस्टइंडीज की ये ताकत कर रही परेशान, आखिरी दोनों टी20 से पहले जताई चिंता

Shreyas Iyer
क्रिकेट

‘हमने प्लान किया था कि उसे कैसे कंट्रोल में रखना है’, वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर की प्लानिंग को लेकर अर्शदीप सिंह का बड़ा खुलासा

Arshdeep Singh on Shai Hope
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.