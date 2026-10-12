IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में किया जाएगा शामिल? हैदराबाद टी20 से पहले खुद स्टार बल्लेबाज ने दिया संकेत

IND vs WI Hyderabad T20 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। अब तक तीनों मुकाबलों में हाई स्कोरिंग देखने को मिली है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। लेकिन चौथे टी20 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रांची टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। इस बात के संकेत खुद सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिए हैं।