IND vs WI: दूसरे टी20 में रिकॉर्ड जीत के बाद वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों पर लगा जुर्माना, जानें रांची में ऐसा क्या हुआ

IND vs WI T20 Series 2026:भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के बाद आईसीसी ने वेस्टइंडीज के दो खिलाड़ियों रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक फटकार लगाई गई है। इसके अलावा, दोनों के अनुशासनहीन व्यवहार के लिए उनके खाते में एक-एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने मेहमानों के सामने 250 रन का लक्ष्य रखा था, जिसमें वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था।