टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत से उम्मीद थी कि वह हालात का फायदा उठाएगा, क्योंकि ताजी पिच से सीमर्स को काफी मदद मिल रही थी। हालांकि, कुछ शुरुआती मूवमेंट और स्विंग के बावजूद भारतीय पेसर्स पहले सेशन में न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी पर लगातार दबाव बनाने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम लंच ब्रेक तक 42 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें डेवोन कॉनवे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 79 गेंदों पर 31 रन बनाए, इससे पहले कि बराड़ ने सेशन की आखिरी गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। हरी-भरी और ताजी हेगले ओवल पिच पर भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण एक बार फिर शुरुआती बढ़त बनाने में जूझता दिखा। वहीं, पहले दिन लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 77/1 हो गया।