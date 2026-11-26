अभिषेक शर्मा (फोटो- India Cricket Team)
Rising Star Asia Cup 2026 1st Semifinal: दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए के सामने 318 रन का लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 40 रन बना पाए तो रिंकू सिंह का खराब फॉर्म जारी रहा और सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अभिषेक शर्मा, कप्तान तिलक वर्मा और शहबाज अहमद की अर्धशतकीय पारियों ने टीम इंडिया को 50 ओवर में 317 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब गेंदबाजों का काम इस लक्ष्य को डिफेंड कर टीम को फाइनल में पहुंचाना है।
गुरुवार को भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 48 गेंदों में 80 रन की साझेदारी की। वैभव 27 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। UAE के खिलाफ 204 रन की तूफानी पारी खेलने वाले सूर्यवंशी के लिए श्रीलंका ने पहले ओवर से जाल बिछा कर रखा और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें सफलता मिली।
इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 83 गेंदों में 79 रन जुटाकर टीम को 159 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अभिषेक 63 गेंदों में 12 बाउंड्री की मदद से 78 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अभिषेक ने 11 चौके और एक छक्का लगाया।
इसके बाद तिलक वर्मा ने कुमार कुशाग्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन जुटाए। कप्तान 66 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह का खराब फॉर्म जारी रहा और वह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्यांश शेडगे भी कुछ खास नहीं कर पाए। भारतीय टीम ने 235 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद शाहबाज अहमद ने तनुष कोटियान के साथ सातवें विकेट के लिए 55 गेंदों में 73 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। शाहबाज 48 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रहे।
श्रीलंका ए की ओर से रविंदु फर्नांडो, जनिथ लियानागे और निपुण धनंजय ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि गरुका संकेत और लाहिरू समरकून ने 1-1 विकेट चटकाया।
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