SMAT 2026, Kerala vs Himachal Pradesh Highlights: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में गुरुवार को केरल ने हिमाचल प्रदेश को 67 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केरल ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 268 रन बनाए। जवाब में हिमाचल प्रदेश की टीम सिर्फ 201 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ केरल की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई, जबकि हिमाचल प्रदेश को तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा। हालांकि, अब तक दोनों टीमों ने 7-7 मैच खेले हैं और दोनों के खाते में 5-5 जीत के साथ 20-20 अंक शामिल हैं।