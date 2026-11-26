Mohammed Azharuddeen Century in SMAT 2026: देश के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में आज गुरुवार को केरल और हिमाचल प्रदेश के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में केरल की ओर से कप्‍तान संजू सैमसन ने सिर्फ 21 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 44 रन और सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद अजहरुद्दीन ने सिर्फ 57 गेंदों पर 8 चौके और 6 छक्‍कों की मदद से 101 रन की पारी खेली है। इससे पहले उन्‍होंने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया था। उनके शतक के दम केरल की टीम ने हिमाचल प्रदेश के सामने 269 रनों को विशाल लक्ष्‍य रखा है।