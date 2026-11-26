IND vs NZ 2nd Test Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में पहला टेस्‍ट ड्रॉ होने के बाद अब दूसरा और आखिरी टेस्‍ट क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। मौजूदा वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल के लिहाज से भारत के लिए यह मैच बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। इस मैच से पहले गुरुवार को हेगले ओवल की पिच की तस्‍वीरें भी सामने आ गई हैं, जिस पर हरी घास की मोटी लेयर नजर आ रही है। यह विकेट वेलिंगटन से कैसे अलग होने वाला है। आइये क्राइस्‍टचर्च टेस्‍ट की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।