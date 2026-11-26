भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच। (Photo- IANS)
Morne Morkel update on Team India pace attack: क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि सभी बॉलर सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं, हम आखिरी फैसला कल मैच से पहले करेंगे। इसके साथ ही मोर्कल ने आलोचनाओं का सामना कर रहे अंशुल कंबोज का सपोर्ट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान पेस खोने के लिए इस युवा तेज गेंदबाज को पूरी तरह गलत नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यह गिरावट ट्रैक की वजह से थी।
बता दें कि कंबोज ने दोनों पारियों में 45 ओवर फेंके, लेकिन दूसरे और तीसरे स्पेल में उनकी पेस 130 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे चली गई और उनकी बॉलिंग में ज्यादा बदलाव भी नहीं था। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, तेजी बनाए रखने में उनकी मुश्किल और बढ़ती गई, खासकर उस सरफेस पर जहां पेस बहुत पहले ही कम हो गई थी। हालांकि, मोर्कल को लगता कि हरियाणा के इस पेसर को अकेला बताना गलत होगा, जिसने अपने डिसिप्लिन्ड एफर्ट से भारत को कंट्रोल दिया था।
मोर्कल ने कहा कि अंशुल ने बहुत अच्छा काम किया। बाहर से जज करना काफी मुश्किल है। दूसरे दिन ड्रेसिंग रूम में बैठकर, अगर विकेटकीपर दो मीटर लंबे बॉलर का सामना कर रहा है, तो यह चिंता की बात है। उन्होंने समझाया कि विकेट ने शुरुआत में ही बहुत पेस खो दी और इसलिए बॉलर्स की पेस कम हो गई। विकेट फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वे पेस खो दें। मोर्कल ने यह भी कहा कि बॉलर्स को नई कूकाबुरा बॉल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपको नई बॉल का फायदा उठाना होगा। आपको कभी-कभी बहादुर होने की जरूरत होती है।
उन्होंने कहा सभी गेंदबाज फिट और उपलब्ध हैं और हम कल फैसला करेंगे। मोर्कल ने कहा कि मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कभी-कभी फैसले मुश्किल होते हैं। मेरी उससे बातचीत हुई थी। सुनो, चलो थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। सेलेक्शन, हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि सभी लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं। हर खराब सेशन के बाद हम बस फंस नहीं सकते। हमें इसे सेशन दर सेशन तोड़ना होगा और अपना सबसे अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। उन्होंने आगे बताया कि गुरनूर बराड़ भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सभी सही चीजें कर रहे हैं। उन्हें बस मौका मिलते ही तैयार रहने की जरूरत है। मेरा काम उन्हें 100 परसेंट तैयार रखना है।
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