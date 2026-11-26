मोर्कल ने कहा कि अंशुल ने बहुत अच्छा काम किया। बाहर से जज करना काफी मुश्किल है। दूसरे दिन ड्रेसिंग रूम में बैठकर, अगर विकेटकीपर दो मीटर लंबे बॉलर का सामना कर रहा है, तो यह चिंता की बात है। उन्होंने समझाया कि विकेट ने शुरुआत में ही बहुत पेस खो दी और इसलिए बॉलर्स की पेस कम हो गई। विकेट फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वे पेस खो दें। मोर्कल ने यह भी कहा कि बॉलर्स को नई कूकाबुरा बॉल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपको नई बॉल का फायदा उठाना होगा। आपको कभी-कभी बहादुर होने की जरूरत होती है।