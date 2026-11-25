WTC 2025-27 के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया की राह अब आसान नहीं रह गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया WTC पॉइंट टेबल में पिछड़ गई है। हालांकि, फाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। टीम इंडिया के पास अपने बचे हुए शेष मैचों में शानदार प्रदर्शन करके वापसी करने का मौका है। हालांकि टीम इंडिया शेष सभी मैचों में जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा।