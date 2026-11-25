जसप्रीत बुमराह। (File Photo- ANI)
ICC Test Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को फायदा हुआ है। यशस्वी जायसवाल पांच पायदान की छलांग लगाकर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि शुभमन गिल तीन स्थान के सुधार के साथ सातवें नंबर पर काबिज हो गए हैं। वहीं, भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं।
दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बावुमा एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि ट्रेविस हेड एक स्थान फिसलकर चौथे नंबर पर आ गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जबकि उनके हमवतन जो रूट दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र को दो स्थान का नुकसान हुआ है। वह फिसलकर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं।
अफगानिस्तान के रहमत शाह, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और पाकिस्तान के सऊद शकील क्रमशः 10वें, 11वें और 12वें नंबर पर हैं। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस दो स्थान फिसलकर 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकेल्टन और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लंबी छलांग लगाई है। रयान रिकेल्टन 16वें, जबकि ग्लेन फिलिप्स 17वें नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम दो स्थान और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन एक स्थान फिसलकर क्रमशः 18वें और 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, श्रीलंका के सोनल दिनुषा चार स्थान की छलांग लगाकर 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
आईसीसी की ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीन स्थान के सुधार के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के शीर्ष खिलाड़ियों में बुमराह के अलावा कोई अन्य भारतीय गेंदबाज नहीं है।
इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन दो स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन दो पायदान फिसलकर चौथे नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी दो स्थान फिसलकर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा दो स्थान की छलांग लगाकर छठे नंबर पर आ गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड दो स्थान फिसलकर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक पायदान नीचे खिसककर 17वें और स्पिनर रवींद्र जडेजा 18वें नंबर पर हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क शीर्ष स्थान पर काबिज हैं।
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