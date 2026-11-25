अफगानिस्तान के रहमत शाह, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और पाकिस्तान के सऊद शकील क्रमशः 10वें, 11वें और 12वें नंबर पर हैं। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस दो स्थान फिसलकर 14वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकेल्टन और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लंबी छलांग लगाई है। रयान रिकेल्टन 16वें, जबकि ग्लेन फिलिप्स 17वें नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम दो स्थान और ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन एक स्थान फिसलकर क्रमशः 18वें और 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, श्रीलंका के सोनल दिनुषा चार स्थान की छलांग लगाकर 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं।