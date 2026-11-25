Vaibhav Suryavanshi-Yuvraj Singh: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज शतक और दोहरा शतक जड़ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इस दौरान उन्होंने ऐसे कई कारनामे किए, जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुए थे। इस पारी से पहले उन्होंने उस बल्लेबाज से बात की थी, जिसके वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है। मंगलवार को इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को फिर से हैरान कर दिया। इस मुकाबले से पहले दो मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था। सूर्यवंशी ने मैच के बाद बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को फोन किया और जो उनसे सलाह मिली, उससे काफी मदद मिली।