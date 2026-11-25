Highest Strike Rate in T20 Since 2024: दुनिया के सारे तेज गेंदबाज अभी वैभव सूर्यवंशी से पार पाने का प्लान बना ही रहे थे कि उससे पहले उनसे भी विस्फोटक बल्लेबाज की इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हो गई। टीम इंडिया के 15 साल के बल्लेबाज ने अपने 10 टी20 मैचों के करियर से दुनिया में न सिर्फ अपनी-अलग पहचान बनाई है, बल्कि गेंदबाजों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया है। हाल ही में राइजिंग एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में उन्होंने UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 28 छक्कों की मदद से 204 रन की पारी खेली। इस पारी ने UAE को बेबस कर दिया और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इंग्लैंड को सूर्यवंशी से भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज मिल गया है।