169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पांच रन पर पहला विकेट गंवाने वाली नेपाल की आधी टीम 31 रन पर ढेर हो गई। सलामी बल्लेबाज मायन यादव ने एक छोर संभाले रखा लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। मायन ने 10 बल्लेबाजों के साथ साझेदारी की लेकिन आखिरी में वह खुद आउट हुए और नेपाल की पूरी टीम 72 रन तक पहुंचते-पहुंचते ढेर हो गई। नेपाल के छह बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम को तीन-तीन सफलताएं मिलीं, तो मोहम्मद इमरान ने दो और माज सदाकत ने एक विकेट हासिल किया।