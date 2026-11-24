इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 20 रन तक अपने दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद भारतीय मूल के हरप्रीत सिंह ने मोहम्मद शाहदाद के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़कर पारी को संभाला। शाहदाद 28 रन बनाकर आउट हुए। हरप्रीत ने एथन डिसूजा के साथ चौथे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। डिसूजा ने 25 रन बनाए। 154 रन तक यूएई के पांच विकेट गिर चुके थे। यहां से हरप्रीत ने कप्तान बेसिल हमीद के साथ छठे विकेट के लिए 66 रन जोड़कर टीम को मुश्किल से उबारा। हरप्रीत ने 144 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 130 रन की पारी खेली। जबकि कप्तान हमीद 36 रन बनाकर नाबाद रहे।