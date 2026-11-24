चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्यवंशी की धुआंधार बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाया। पांचवें ओवर में सूर्यवंशी ने फिर से तीन छक्के लगाए और टीम इंडिया को 5 ओवर में ही 100 रन के आंकड़े तक पहुंचा दिया। इस दौरान सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में 82 रन बना डाले। यह किसी भी टीम के लिए वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 6.3 ओवर में 100 रन पूरे किए थे।