Fastest List A Hundred Record: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने UAE के खिलाफ राइजिंग एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले में 28 गेंदों में यह कारनामा किया और ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कई पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में सिर्फ 3 ओवर में 50 के आंकड़े को पार कर लिया और 5 ओवर में 100 रन के स्कोर को छू लिया। इस दौरान सूर्यवंशी ने छक्कों की बारिश जारी रखी और 40 गेंदों में 150 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया।